Горячее питание в школах Фото: Прокуратура Саратовской области

Детей мобилизованных будут бесплатно кормить в школах Саратовской области. Сегодня, 18 октября, об этом на очередном заседании регионального правительства рассказал Роман Бусаргин.

Обеспечение горячим питанием в школах предусмотрено для учеников 5-11 классов, которые являются детьми мобилизованных жителей Саратовской области. Для получения льготы члену семьи ребенка необходимо принести справку из военкомата. Финансирование на эту социальную программу было получено за счет перераспределения средств, уже имеющихся у министерства образования Саратовской области.

Напомним, ранее Роман Бусаргин заявил о том, что обещанные мобилизованным и членам их семей выплаты 50 тысяч рублей стартуют с 1 ноября.

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