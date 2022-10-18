Саратовские ветеринары сообщили о новых случаях чумы свиней и гриппа птиц

Ветеринары сообщили о новых случаях африканской чумы свиней и гриппа птиц в Саратовской области.
С 10 по 16 октября в регионе было зафиксировано два случая заражения АЧС диких животных.
Специалисты также обнаружили в регионе один очаг высокопатогенного гриппа птиц.
Бешенством в Поволжье заразились три собаки, три кошки и шесть диких животных.
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