Саратовские ветеринары сообщили о новых случаях чумы свиней и гриппа птиц

Ветеринары сообщили о новых случаях африканской чумы свиней и гриппа птиц в Саратовской области.

С 10 по 16 октября в регионе было зафиксировано два случая заражения АЧС диких животных.

Специалисты также обнаружили в регионе один очаг высокопатогенного гриппа птиц.

Бешенством в Поволжье заразились три собаки, три кошки и шесть диких животных.

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