Выплаты составляют 50 тысяч рублей

С 1 ноября в Саратовской области должны начать выплаты по 50 тысяч мобилизованным. Сегодня, 18 октября, на заседании правительства Роман Бусаргин сделал соответствующее поручение.

Напомним, ранее в Саратовской области было решено предоставить мобилизованным единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, ее также смогут получить члены семьи мобилизованного.

Детей мобилизованных с 5-го по 11-й классы кормить бесплатно.

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