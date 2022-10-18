Саратовская прокуратура рассказала о борьбе с «аптечной» наркоманией в регионе. Речь идет о такой проблеме, как отпуск сильнодействующих лекарственных препаратов по поддельным рецептам.

По инициативе прокуроров уже возбуждено 5 уголовных дел. Три поддельных рецепта, выписанные врачами-неврологами ГУЗ «СГКБ № 5» и «СГП № 10», обнаружены в ООО «Наталия» в Энгельсе.

В итоге заведующий аптечным пунктом привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ и оштрафован на пять тысяч рублей.

Прокуратура Волжского района Саратова в аптечном пункте ООО «Глорияфарм» обнаружила 137 случаев выдачи психоактивных веществ по поддельным рецептам. Возбуждено уголовное дело.

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