В Саратове ищут программиста-проектировщика на зарплату от 240 тысяч рублей. На портале SuperJob рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в регионе.
Первое место среди высокооплачиваемых саратовских вакансий занимает специалист по проектированию программного обеспечения. Ему готовы платить 240 тысяч рублей в месяц.
Следом идут региональный менеджер с зарплатой 100 тысяч рублей, менеджер по работе с партнерами, который заработает от 73 тысяч рублей, и начальник склада с зарплатой от 60 тысяч рублей.
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