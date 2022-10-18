Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 12:02

Роман Бусаргин назвал самые проблемные по отоплению районы Саратова

Наталия Калинина

Роман Бусаргин назвал самые проблемные по отоплению районы Саратова. Сегодня, 18 октября, на очередном заседании правительства обсуждались вопросы вхождения региона в отопительный сезон.

Больше всего жалоб на проблемы с отоплением в Саратове поступает из микрорайона СХИ, где уже несколько недель нет горячей воды, а также до сих пор нет отопления. Глава региона назвал ситуацию вопиющей и обратился к главе региональной прокуратуры с требованием разобраться в ситуации. Проблемы также остаются в Солнечном районе.

Прокуратура также сообщает об отсутствии отопления в поселке Приволжский. Запуск теплоснабжения многоквартирных домов, расположенных во 2-ом квартале, был запланирован на 15 октября. Однако в назначенный срок так и не произошел.

Напомним, по данным на вчерашний день в Саратове без отопления остаются 368 многоквартирных домов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.