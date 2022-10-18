Роман Бусаргин назвал самые проблемные по отоплению районы Саратова. Сегодня, 18 октября, на очередном заседании правительства обсуждались вопросы вхождения региона в отопительный сезон.

Больше всего жалоб на проблемы с отоплением в Саратове поступает из микрорайона СХИ, где уже несколько недель нет горячей воды, а также до сих пор нет отопления. Глава региона назвал ситуацию вопиющей и обратился к главе региональной прокуратуры с требованием разобраться в ситуации. Проблемы также остаются в Солнечном районе.

Прокуратура также сообщает об отсутствии отопления в поселке Приволжский. Запуск теплоснабжения многоквартирных домов, расположенных во 2-ом квартале, был запланирован на 15 октября. Однако в назначенный срок так и не произошел.

Напомним, по данным на вчерашний день в Саратове без отопления остаются 368 многоквартирных домов.

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