В Саратовской области на социальные выплаты направят более 11 миллиардов

В Саратовской области на социальные выплаты в рамках нового бюджета направят более 11 миллиардов, что составит его 66 процентов. Бюджет рассчитан на 2023 год и последующие два, о нем рассказал Роман Бусаргин на заседании правительства сегодня, 18 октября.

Более 11 миллиардов заложено на социальные выплаты. В общей сложности социальные расходы составят около 66 процентов бюджета.

В рамках принимаемого бюджета заложены средства на сохранение заработной платы отдельных категорий работников. По остальным категориям бюджетников оплата труда проиндексирована с 1 октября 2023 года на 6,1%, с 1 октября 2024 года - на 4%, с 1 октября 2025 года – на 3,9%. Минимальный размер оплаты труда повысится с 1 января 2023 года.

- Бюджет социально направленный. Чтобы выполнить его, нужно будет очень много работать, - заявил Роман Бусаргин.

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