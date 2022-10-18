Отсутствие горячей воды на СХИ привлекло внимание губернатора

Отсутствие горячей воды в микрорайоне СХИ в Саратове привлекло внимание губернатора. Роман Бусаргин заявил, что это «вопиющая ситуация».

- С конца сентября в этой части Кировском района нет горячей воды и отопления. Сроки устранения неполадок постоянно переносятся. Управляющие компании и теплоснабжающая организация переводят стрелки друг на друга, - заявил глава региона, а также отметил, что аналогичные проблемы возникли в поселке Солнечный.

Напомним, ранее жители микрорайона СХИ уже жаловались в редакцию КП-Саратов на отсутствие горячей воды.

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