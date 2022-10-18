Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 18 октября, около полуночи на выезде из Саратова «Гранта» улетела с дороги, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария была зафиксирована в 00:05 в Гагаринском районе. На трассе Саратов-Расково-Дубки 21-летний парень на «Ладе Гранта» не справился с управлением. Машина улетела с дороги.
В результате ДТП водитель был госпитализирован.
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