Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 18 октября, около полуночи на выезде из Саратова «Гранта» улетела с дороги, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 00:05 в Гагаринском районе. На трассе Саратов-Расково-Дубки 21-летний парень на «Ладе Гранта» не справился с управлением. Машина улетела с дороги.

В результате ДТП водитель был госпитализирован.

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