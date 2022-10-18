Сегодня, 18 октября, в Саратове загорелась грузовая «Газель». Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Пожар произошел в 12.43 в районе пересечения улиц Рахова и Новоузенская. Горела грузовая Газель на открытой площадке.
На место выезжал один расчет. Сейчас пожар уже потушили. Обошлось без пострадавших.
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