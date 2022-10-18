Развитие малого бизнеса и продвижение талантливой молодежи: Мария Усова внесла предложения в комитет промышленности и инвестиционной политики

На заседании комитета 18.10.22.
В рамках сегодняшнего заседания, 18 октября, состоялось заседание комитета Саратовской областной Думы по промышленности и инвестиционной политике. Депутат облдумы и генеральный директор «Волга-Медиа» Мария Усова внесла ряд предложений:
- Обсудить перспективы промышленного кластера в условиях западных санкций и проведения СВО
- Провести круглые столы по экономическому развитию региона с общественниками, представителями власти и бизнеса
- Разработать меры налогового стимулирования малого и среднего бизнеса
- Обсудить привлечение инвестиций в сферу туризма
- Подготовить план мероприятий по работе с талантливой молодежью и так далее.
Председатель комитета Александр Анидалов отметил и оценил предложения Марии Усовой.
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