Развитие малого бизнеса и продвижение талантливой молодежи: Мария Усова внесла предложения в комитет промышленности и инвестиционной политики

На заседании комитета 18.10.22.

В рамках сегодняшнего заседания, 18 октября, состоялось заседание комитета Саратовской областной Думы по промышленности и инвестиционной политике. Депутат облдумы и генеральный директор «Волга-Медиа» Мария Усова внесла ряд предложений:

- Обсудить перспективы промышленного кластера в условиях западных санкций и проведения СВО

- Провести круглые столы по экономическому развитию региона с общественниками, представителями власти и бизнеса

- Разработать меры налогового стимулирования малого и среднего бизнеса

- Обсудить привлечение инвестиций в сферу туризма

- Подготовить план мероприятий по работе с талантливой молодежью и так далее.

Председатель комитета Александр Анидалов отметил и оценил предложения Марии Усовой.

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