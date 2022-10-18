Роман Бусаргин в медцентре
В Саратове отремонтировали Клинику детских болезней при медуниверситете имени Разумовского. Обновленное здание посетил Роман Бусаргин. В медицинском учреждении отремонтирована уникальная система вентиляции. Воздух обновляется в палатах раз в 15-20 минут.
Также Роман Бусаргин посетил старый корпус клиники, который был построен в 1896 году и является памятником архитектуры.
- Учреждение вышло совершенно на другой уровень оказания медицинской помощи. Специалистам удалось сохранить и преумножить возможности медицинского центра, - отметил Бусаргин.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.