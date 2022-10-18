Роман Бусаргин в медцентре

В Саратове отремонтировали Клинику детских болезней при медуниверситете имени Разумовского. Обновленное здание посетил Роман Бусаргин. В медицинском учреждении отремонтирована уникальная система вентиляции. Воздух обновляется в палатах раз в 15-20 минут.

Также Роман Бусаргин посетил старый корпус клиники, который был построен в 1896 году и является памятником архитектуры.

- Учреждение вышло совершенно на другой уровень оказания медицинской помощи. Специалистам удалось сохранить и преумножить возможности медицинского центра, - отметил Бусаргин.

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