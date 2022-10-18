Заседание комитета 18.10.22

В 2021 году инвестиционная привлекательность Саратовской области снизилась. Регион потерял несколько позиций в рейтинге темпов роста инвестиций. Об этом сообщил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко на заседании профильного комитета.

Всего на данный момент в регионе реализуются 170 инвестпроектов на общую сумму 800 миллиардов. Их реализация позволит создать в регионе 10 000 мест.

В 2022 году инвестиционный портфель региона пополнили 23 проекта на сумму 9 миллиардов. Всего за этот год планируется завершить 52 проекта на общую сумму 16 миллиардов. По итогам первого полугодия уже подтверждено завершение 15 проектов на 6,5 миллиарда. Всего по итогам 2022 года в регионе должна появиться 1 тысяча рабочих мест.

Заседание комитета 18.10.22

Как рассказал министр в целом динамика привлечения инвестиций положительная, однако есть и проблемные моменты. На протяжении последних пяти лет регион стабильно занимал 6 – 7 место в рейтинге субъектов федерации по темпам пророста инвестиций, однако в 2021 году переместился на 12 место. Позиция области ухудшилась.

Основными направлениями по повышению инвестиционной привлекательности станут:

- совершенствование льгот и преференций

- развитие региональной инвестшколы

- внедрение регионального инвест-стандарта

- поиск внутренних инвесторов

- повышение инвестиционной привлекательности муниципалитетов

- привлечение федеральных институтов развития.

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