Мария Усова стала зампредом комитета облдумы по спорту, туризму и делам молодежи

Заседание комитета 18.10.22
Депутат Саратовской облдумы Мария Усова стала зампредом комитета по спорту, туризму и делам молодежи. Такое решение было принято сегодня, 18 октября, на заседании комитета.
В ходе заседания депутаты рассмотрели вопрос об избрании заместителей председателя комитета.
В итоге должности зампредов получили гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова, заслуженный мастер спорта России Артем Чеботарев и олимпийский чемпион Илья Захаров.
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