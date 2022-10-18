Мария Усова стала зампредом комитета облдумы по спорту, туризму и делам молодежи

Заседание комитета 18.10.22

Депутат Саратовской облдумы Мария Усова стала зампредом комитета по спорту, туризму и делам молодежи. Такое решение было принято сегодня, 18 октября, на заседании комитета.

В ходе заседания депутаты рассмотрели вопрос об избрании заместителей председателя комитета.

В итоге должности зампредов получили гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова, заслуженный мастер спорта России Артем Чеботарев и олимпийский чемпион Илья Захаров.

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