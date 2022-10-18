На сегодня, 18 октября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 174 жителя за сутки. Всего обнаружено 294 868 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 286 387 человек, за сутки — 252. На стационарном лечении находится 163 человека, на амбулаторном — 2 317.

Возрастной состав заболевших:

- до 6 лет — 8;

- 7-14 лет — 9;

- 15-17 лет — 2;

- 18-29 лет — 19;

- 30-49 лет — 42;

- 50-64 лет — 44;

- 65 и старше — 50.

Один человек поступил с пневмонией, а остальные 173 с признаками ОРВИ.

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