На сегодня, 18 октября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 174 жителя за сутки. Всего обнаружено 294 868 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 286 387 человек, за сутки — 252. На стационарном лечении находится 163 человека, на амбулаторном — 2 317.
Возрастной состав заболевших:
- до 6 лет — 8;
- 7-14 лет — 9;
- 15-17 лет — 2;
- 18-29 лет — 19;
- 30-49 лет — 42;
- 50-64 лет — 44;
- 65 и старше — 50.
Один человек поступил с пневмонией, а остальные 173 с признаками ОРВИ.
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