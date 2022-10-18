Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера вечером, 17 октября, в Саратове загорелся двухэтажный дом на Мясницкой. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Возгорание было зафиксировано в 22.58 на улице Мясницкой. Горел двухэтажный кирпичный дом с деревянной пристройкой. Пожар произошел на площади 50 квадратных метров. В результате него выгорела одна из квартир и пристройка к дому.
Пожарным пришлось эвакуировать одного человека. На месте работали два расчета.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.