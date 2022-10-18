Сегодня, 18 октября, в Саратове отключили холодную воду на двух улицах. Об этом сообщает ООО «КВС».

По заявке управляющей организации проводятся работы на собственных коммуникациях по адресу Чапаева,11/13. Из-за них без воды остались следующие абоненты: Чапаева,4,7,11а,11/13,15; Симбирцева,40а,40б.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 12:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.