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Общество18 октября 2022 4:57

В Саратове отключили холодную воду на двух улицах

Наталия Калинина

Сегодня, 18 октября, в Саратове отключили холодную воду на двух улицах. Об этом сообщает ООО «КВС».

По заявке управляющей организации проводятся работы на собственных коммуникациях по адресу Чапаева,11/13. Из-за них без воды остались следующие абоненты: Чапаева,4,7,11а,11/13,15; Симбирцева,40а,40б.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 12:00.

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