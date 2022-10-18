Сегодня, 18 октября, саратовцев ожидает небольшой дождь. Такой прогноз дают в региональном гидрометцентре.

В Саратове от +5 с утра до +11 градусов в разгар дня. НА небе значительная облачность, к вечеру ожидается дождь. Дует небольшой западный ветер, отдельные порывы которого достигнут 13 м/с.

В Саратовской области установилась переменная облачность. В некоторых районах ожидается небольшой дождь. В отдельных районах Правобережья умеренный. Дует ветер западной четверти, его скорость составляет 5...10 м/с, а отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха с утра колеблется от -1 до 4 градусов, в пониженных местах до -3 градусов. Температура днем составит 9...14 градусов.

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