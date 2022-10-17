Глава Удмуртии проверил условия для мобилизованных в Саратовской области

Глава Удмуртии Александр Бречалов проверил условия жизни мобилизованных из его региона, которые на данный момент находятся в Саратовской области. Об этом он рассказал на своей странице ВКонтакте.

Глава республики проверил, в каких условиях живут и тренируются ее жители, как они одеты, чем снабжены и какой имеют настрой. Все, у кого были вопросы, могли пообщаться с Александром Бречаловым.

Напомним, частичная мобилизация началась в стране 21 сентября. Сегодня было объявлено о единовременной выплате для мобилизованных и членов их семей, которая составит 50 тысяч рублей.

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