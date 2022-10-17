В Саратове хотят продать ТРЦ «Триумф Молл». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Торговый центр «Триумф Молл» в Саратове занимает 58 тысяч квадратных метров и принимает более 400 тысяч посетителей в месяц. Ранее он являлся активом израильской группы Mirland Corporation, однако в 2021 году был передан Сбербанку.

Среди арендаторов торговой площадки в основном российские бренды: «Перекресток», «Золотое Яблоко», «Снежная Королева» и другие.

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