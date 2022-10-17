Жители Кировского района Саратова вторую неделю сидят без горячей воды. Об этом редакции КП-Саратов рассказал горожанин, проживающий на улице Безымянной.
В доме № 10 на улице Безымянной уже вторую неделю нет горячей воды. На указанной улице есть течь, которая не устраняется с прошлой недели.
Отопления в доме также нет.
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