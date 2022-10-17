Саратовец заступился за даму и убил пенсионера – вынесен приговор

Фото: СУ СК по Саратовской области

Житель Красноармейска убил 84-летнего пенсионера, с которым поссорился по поводу своей сожительницы. Виновнику вынесен приговор. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел 3 июня 2022 года в подъезде дома, расположенного на улице Богдана Хмельницкого города. 41-летний мужчина повздорил с 84-летним знакомым из-за своей сожительницы. Он избил старика, а затем покинул подъезд.

Потерпевший был обнаружен жильцами дома, которые вызвали медиков. Мужчину отвезли в больницу, однако 1 июля 2022 года он скончался. Причиной смерти стала тупая травма головы.

Суд приговорил его к 10 годам и 1 месяцу в колонии особого режима.

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