В Саратове три человека пострадали в массовой аварии

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 16 октября, в Октябрьском районе Саратова три человека пострадали в массовой аварии. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 7:20 напротив дома № 88 на Чернышевского. «Лада Приора», за рулем которой находился 20-летний парень, столкнулась с Hyundai Elantra, который вел 63-летний мужчина. После чего «Лада Приора» врезалась в припаркованный автомобиль Skoda, в котором в тот момент не было водителя.

В результате ДТП водители «Приоры» и Hyundai Elantra, а также 60-летняя пассажирка иномарки были госпитализированы.

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