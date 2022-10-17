В Саратовской области звезда «Моей прекрасной няни» выступила перед мобилизованными

В Вольске звезда «Моей прекрасной няни» выступила перед мобилизованными. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Телеведущая Ольга Прокофьева, исполнившая в популярном телесериале роль Жанны Аркадьевны, выступила перед мобилизованными в учебном центре при Вольском военном институте материального обеспечения.

Напомним, частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Всего власти планируют призвать 300 тысяч человек.

Ольга Прокофьева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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