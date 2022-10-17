Саратовцы вынуждены почти по 10 лет копить на автомобиль

Фото: РИА Новости

Жители Саратовской области вынуждены в среднем почти по 10 лет копить на автомобиль. Таковы данные аналитиков РИА Новости.

Издание составило рейтинг регионов по способности населения накопить на автомобиль. Из 89 регионов Саратовская область оказалась на 60 месте. В среднем саратовский автолюбитель должен потратить 9,4 года на приобретение нового автомобиля и 5,7 лет на покупку подержанного.

Для сравнения в Чукотском автономном округе, ставшем лидером рейтинга, на новую машину нужно копить в среднем 3,7 года, а на подержанную 2,2.

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