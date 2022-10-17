В Саратовской области установят еще 300 дорожных камер. Тендер на приобретение соответствующей техники размещен на Госзакупках.

В качестве заказчика числится «Региональный навигационно-информационный центр», тендер размещен 14 октября. 100 из этих камер предназначены для фиксации нарушений правил пересечения перекрестка, еще 100 для регистрации превышения скорости, 30 камер для оценки соблюдения правил переезда пешеходного перехода и 70 для фиксации нарушения правил остановки и стоянки.

За предоставление техники в общей сложности планируется заплатить максимум 3,3 миллиарда рублей. По контракту подрядчик обязуется установить камеры и обслуживать их до 20 декабря 2027 года. После окончания срока обслуживания камере перейдут в собственность государства.

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