За сутки саратовцы сбили двух пожилых мужчин

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 16 октября, в Саратове и Вольске сбили пешеходов, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 15:33 авария произошла в Саратове, напротив дома № 13 на Соколовой. 36-летний водитель «Лады Приора» сбил 83-летнего пешехода.

В Вольске ДТП было зафиксировано в 19:00 возле дома № 69 на улице Калинина. 72-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса Renault Fluence, которым управлял 46-летний мужчина.

Оба пострадавших госпитализированы.

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