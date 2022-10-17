На сегодня, 17 октября, в Саратове без отопления остаются 368 многоквартирных домов. Таковы данные администрации города.
К системе отопления подключено 4102 многоквартирных домов из 4470, что составляет их 91,8 процент.
Тепло также подали в 685 из 694 объектов социальной сферы (всего 98,7 процентов). Это все детские сады, 99,4 процента школ и 91,6 процента училищ и вузов.
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