В Саратове закрыли шесть дачных автобусных маршрутов

В связи с прекращением дачного сезона в Саратове закрыли шесть пригородных автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства.

На зиму прекращается работа автобусов по следующим маршрутам:

№ 222 Саратов, Радищева – дачи СГУ;

№ 224 Саратов, стадион «Волга» – село Трещиха;

№ 240 Саратов, Радищева – поселок Сокол;

№ 253 Саратов, железнодорожный вокзал – поворот на Маркс;

№ 299 Саратов, стадион «Волга» – село Широкий Буерак;

№ 379 Саратов железнодорожный вокзал – село Шумейка.

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