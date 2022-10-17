В Саратове закрыли шесть дачных автобусных маршрутов

В связи с прекращением дачного сезона в Саратове закрыли шесть пригородных автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства.
На зиму прекращается работа автобусов по следующим маршрутам:
№ 222 Саратов, Радищева – дачи СГУ;
№ 224 Саратов, стадион «Волга» – село Трещиха;
№ 240 Саратов, Радищева – поселок Сокол;
№ 253 Саратов, железнодорожный вокзал – поворот на Маркс;
№ 299 Саратов, стадион «Волга» – село Широкий Буерак;
№ 379 Саратов железнодорожный вокзал – село Шумейка.
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