Двойная свадьба в Энгельсе

В Энгельсе устроили двойную свадьбу для брата и сестры. О необычном торжестве рассказали в региональном управлении ЗАГСа.

Двойная свадьба брата и сестры прошла в минувшую. Денис и Виктория, решили одновременно расписаться со своими вторыми половинками Татьяной и Евгением.

Напомним, несколько месяцев назад подобную церемонию уже устраивали в Ленинском ЗАГСе. Там замуж в один день выходили сестры-двойняшки Инна и Кристина.

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