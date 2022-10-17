В Новоузенском районе четыре человека разбились в перевернувшейся иномарке

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 16 октября, в Новоузенском районе Саратовской области четыре человека разбились в перевернувшейся иномарке.

Авария произошла в 18:50 на 81 километре трассы «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров-Гай- граница с республикой Казахстан». 36-летний мужчина на Hyundai Solaris не справился с управлением и слетел с дороги в правый кювет. Машина перевернулась.

В результате ДТП пострадали водитель, его 60 и 35-летние пассажирки, а также 49-летний пассажир. Все они госпитализированы, о чем сообщает Госавтоинспекция по Саратовской области.

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