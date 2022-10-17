Балашов остался без холодной воды в понедельник

Фото: Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Балашов остался без холодной воды сегодня, 17 октября, об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Павел Петраков.

- В центральной части города на пересечении улиц Пугачевской и Ленина произошла авария на магистральном водопроводе. В связи с аварией отключено водоснабжение, - пишет Петраков.

Устранить аварию коммунальщики обещают за 4 – 5 часов.

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