В Саратовской области родились Иванна, Эмир и Лиана. Сегодня, 17 октября, об этом сообщило региональное управление ЗАГСа.

Самыми необычными именами недели стали Доминика, Иванна, Эмир и Лиана.

Всего за прошлую неделю в Саратове, Энгельсе и Балаково зарегистрировали 224 новорожденных: 113 из них мальчики, а 111 – девочки. Также стоит отметить, что в ЗАГСе по Кировскому району Саратова зарегистрирован 1000-й новорожденный в этом году.

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