В Базарно-Карабулакском районе зятя задержали за убийство тещи

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области местного жителя задержали за убийство тещи. 46-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве.Об этом сообщает СУ СК по региону.

Трагедия произошла в селе Алексеевка. По данным следствия, 13 октября 2022 года подозреваемый пришел в гости к своей 73-летней теще в частный дом на улице Молодежной. В тот вечер он был сильно пьян и по какой-то причине набросился на родственницу с ножом. Пожилая женщина скончалась на месте. Злоумышленник спрятал тело в погребе дома.

Сосед увидел случившееся и позвонил полицейским, которые задержали злоумышленника. Сейчас он заключен под стражу.

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