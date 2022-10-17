Пожарные спасли дома на Вольской от огня

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 16 октября, пожарные спасли дома на улице Вольской от огня. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание заметили в 3.59 по адресу Вольская, 245а. Горел одноэтажный кирпичный трехквартирный дом. Очаг располагался в одной из квартир, кроме нее сгорела также кровля дома.

По данным специалистов, огонь угрожал распространиться на ближайшие дома, однако пожарными вовремя угроза была ликвидирована. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, жильцы самостоятельно эвакуировались. На месте работали четыре экипажа.

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