Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 16 октября, пенсионер из Аркадака погиб при столкновении с трактором. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 19:40 по адресу Степная, 20. ВАЗ-21120, за рулем которого был 72-летний мужчина, столкнулся с трактором К701Р с плугом, за рулем которого находился 34-летний водитель.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, а его 34-летний пассажир попал в больницу.

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