На сегодня, 17 октября, в Саратовской области еще 200 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Всего в регионе обнаружено 294 694 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 286 135 человек, за сутки — 296. В стационарах остаются 170 человек, на амбулаторном лечении — 2 388.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 5;

- 7-14 лет — 6;

- 18-29 лет — 16;

- 30-49 лет — 57;

- 50-64 лет — 48;

- 65 и старше — 68.

Один пациент поступил с пневмонией, а остальные 199 с признаками ОРВИ.

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