Сегодня, 17 октября, в Саратове без холодной воды остались десятки улиц. Об этом сообщает ООО «КВС».

Идет ремонт водопровода по адресу Краевая, 85. Из-за него до 20:00 без холодной воды остались абоненты по адресам: 1-й Ленинский проезд, 18; 1-й Ленинский проезд (от ул. Мурманская до ул. Стрельбище); Волочаевская, 1, 5, 7, 9; Московская (от ул. Большой Садовой до ул. Краевая); Мурманская (от ул. Московская до ул. Посадского); Краевая (от ул. Московская до ул. Посадского); Краевая, 31, 81, 85; Дружбы (от ул. Стрельбище до ул. 2-я Земляная);

Кроме того отключена подача воды для адресов: 1-я Земляная (от 1-го Земляного проезда до ул. Вязовская); Земляная (от ул. Стрельбище до 1-го Земляного проезда); 1-й Земляной проезд (от ул. Земляная до ул. Дружбы); 2-я Земляная; Волочаевская (от ул. 1-я Земляная до ул. Карельская); Вязовская (от ул. 1-я Земляная до ул. Карельская); 3-й Нижний проезд (от 3-го Цементного проезда до ул. Большая Садовая); Кутякова (от ул. Мурманская до ул. Краевая); 3-й Цементный проезд (от ул. Краевая до ул. Посадского); Стрельбище (от ул. 2-я Земляная); 3-й Цыганский проезд (от ул. Большая Садовая до 1-го Цементного проезда); 4-й Нижний проезд (от ул. Посадского до ул. Большая Садовая).

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