В Саратове ожидается прохладный солнечный день

В Саратове сегодня ожидается прохладный солнечный день. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +3 градуса утром до +10 в середине дня. Переменная облачность. Ветер легкий до 3 м/с, отдельные порывы могут достигать 7 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +13 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков.

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