В Аркадаке самовоспламенилась «Лада Приора»

Вечером 15 сентября Аркадаке самовоспламенилась «Лада Приора», об этом сообщают в управлении МЧС по Саратовской области.

Автомобиль загорелся на открытой площадке по улице Луначарского, площадь пожара составила 3 метра.

- Предположительная причина пожара - неисправность механизмов, систем и узлов транспортного средства, - пояснили в МЧС.

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