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Общество16 октября 2022 11:13

Ушел из жизни Герой Советского Союза из Саратовской области

Наталья Иванова
Георгий Платонов

Георгий Платонов

Ушел из жизни Герой Советского Союза из Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

В возрасте 99 лет ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник Георгий Фёдорович Платонов. Он был примером жизнелюбия, отваги и верности Родине, человеком, готовым поделиться своими мудростью и опытом, на которого равнялись многие.

В юном возрасте пошёл на фронт, где принимал участие в Курской битве и битве за Днепр, а также в освобождении Белоруссии и Польши, взятии Берлина. Во время Великой Отечественной войны был трижды ранен. За мужество и героизм Георгию Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Всего в копилке ветерана 25 наград.

Светлая и добрая память о Георгии Фёдоровиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но всех жителей Саратовской области, - выразил соболезнования губернатор.

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