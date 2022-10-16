Георгий Платонов

Ушел из жизни Герой Советского Союза из Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

В возрасте 99 лет ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник Георгий Фёдорович Платонов. Он был примером жизнелюбия, отваги и верности Родине, человеком, готовым поделиться своими мудростью и опытом, на которого равнялись многие.

В юном возрасте пошёл на фронт, где принимал участие в Курской битве и битве за Днепр, а также в освобождении Белоруссии и Польши, взятии Берлина. Во время Великой Отечественной войны был трижды ранен. За мужество и героизм Георгию Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Всего в копилке ветерана 25 наград.

Светлая и добрая память о Георгии Фёдоровиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но всех жителей Саратовской области, - выразил соболезнования губернатор.

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