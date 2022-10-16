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Общество16 октября 2022 9:34

Мария Усова поздравила отцов Саратовской области с праздником

Наталья Иванова
Мария Усова

Мария Усова

Депутат Саратовской областной Думы, генеральный директор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова поздравила сегодня, 16 октября жителей региона с Днём отца.

Дорогие папы! На вас лежит особенная ответственность, вы не имеете «права» на слёзы, но именно вы являетесь для женщин и детей крепким плечом и опорой, силой и радостью. Отец — весь мир в этом слове. Мужчины, вы защита и поддержка. Поздравляю всех, кто с гордостью носит звание Отца, с праздником! Будьте счастливы и здоровы, пусть родные всегда гордятся вами, -

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