На сегодня, 16 октября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 224 человека за сутки. Всего обнаружено 294 494 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 285 839 человек, за сутки — 248. В стационарах остаются 169 человек, на амбулаторном лечении — 2 485.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 9;
- 7-14 лет — 6;
- 15-17 лет — 3;
- 18-29 лет — 32;
- 30-49 лет — 45;
- 50-64 лет — 53;
- 65 и старше — 76.
С пневмонией поступили 8 человек, с признаками ОРВИ — 216.
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