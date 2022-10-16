На сегодня, 16 октября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 224 человека за сутки. Всего обнаружено 294 494 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 285 839 человек, за сутки — 248. В стационарах остаются 169 человек, на амбулаторном лечении — 2 485.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 9;

- 7-14 лет — 6;

- 15-17 лет — 3;

- 18-29 лет — 32;

- 30-49 лет — 45;

- 50-64 лет — 53;

- 65 и старше — 76.

С пневмонией поступили 8 человек, с признаками ОРВИ — 216.

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