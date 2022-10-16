В Саратове ожидается холодный солнечный день

В Саратове сегодня ожидается холодный солнечный день, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +1 градуса утром до +8 в середине дня. Малооблачно. Ветер легкий до 2 м/с, отдельные порывы могут достигать 5 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +13 градусов, переменная облачность, без осадков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.