Фото: government.ru

Мария Усова поздравила Балашов с победой во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Муниципалитет выиграл приз в размере 45 миллионов рублей и теперь сможет направить их на решение важных задач.

- Поздравляю с этим действительно значимым событием! Город занял первое место в номинации «укрепление межнационального мира и согласия». Эта победа принесла в его копилку 45 миллионов рублей. Можно уже сейчас сказать, что жители города вскоре увидят улучшение инфраструктуры. Жизнь их станет более комфортной и удобной. Желаю новых побед! – заявила депутат саратовской облдумы и генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова.

Напомним, всего победы в конкурсе одержали три саратовских муниципалитета: Балашов, Саратов и Безымянское сельское поселение Энгельского района.

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