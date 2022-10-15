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Общество15 октября 2022 6:18

Балашов выиграл 45 миллионов за «укрепление межнационального мира и согласия»

Три муниципалитета Саратовской области победили во Всероссийском конкурсе
Наталия Калинина

Три муниципалитета Саратовской области победили во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

- в номинации «укрепление межнационального мира и согласия» 1-е место занял Балашов. Теперь муниципалитет получит 45 миллионов рублей на развитие

- в номинации «муниципальная экономическая политика» на 2-м месте оказался Саратов. Приз составил 36 миллионов рублей

- в номинации «градостроительная политика» 5-е место заняло Безымянское сельское поселение Энгельского района, теперь оно получит 2,7 миллиона рублей.

- Денежные средства будут направлены на развитие территорий. Поздравляю победителей, - отметил Роман Бусаргин.

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