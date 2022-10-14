В Гагаринском районе фура врезалась в Камаз

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 14 октября, в Гагаринском районе Саратова фура врезалась в Камаз, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сообщение об аварии на 276 километре федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград -Пристаное-Ершов-Озинки граница с Казахстаном» поступило в 16.00. 65-летний водитель фуры Scania врезался в Камаз, за рулем которого был 52-летний мужчина.

В результате ДТП водитель фуры попал в больницу.

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