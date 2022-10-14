Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 октября 2022 17:05

В Гагаринском районе фура врезалась в Камаз

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 14 октября, в Гагаринском районе Саратова фура врезалась в Камаз, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сообщение об аварии на 276 километре федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград -Пристаное-Ершов-Озинки граница с Казахстаном» поступило в 16.00. 65-летний водитель фуры Scania врезался в Камаз, за рулем которого был 52-летний мужчина.

В результате ДТП водитель фуры попал в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.