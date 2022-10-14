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Происшествия14 октября 2022 14:48

Возле Воскресенского кладбища разбились две «Приоры»

Наталия Калинина
Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 14 октября, возле Воскресенского кладбища в Саратове разбились две «Приоры». Об аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, столкновение было зафиксировано в 16:25 на улице Шехурдина, напротив Воскресенского кладбища.

Информация по пострадавшим уточняется.

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