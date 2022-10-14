Возле Воскресенского кладбища разбились две «Приоры»

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области
Сегодня, 14 октября, возле Воскресенского кладбища в Саратове разбились две «Приоры». Об аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, столкновение было зафиксировано в 16:25 на улице Шехурдина, напротив Воскресенского кладбища.
Информация по пострадавшим уточняется.
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