Возле Воскресенского кладбища разбились две «Приоры»

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 14 октября, возле Воскресенского кладбища в Саратове разбились две «Приоры». Об аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, столкновение было зафиксировано в 16:25 на улице Шехурдина, напротив Воскресенского кладбища.

Информация по пострадавшим уточняется.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.