Саратовская область получит 23,53 миллиона рублей на поддержку беженцев с Донбасса и Украины. Соответствующее сообщение размещено на официальном портале правовой информации, его подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Саратовская область получит 23,53 миллиона рублей. Средства будут направлены на возмещение затрат на организацию проживания и питания вынужденных переселенцев с Украины, ДНР, ЛНР из расчета 913 рублей на проживание человека в сутки, а на питание - 415 рублей.

Всего Правительство выделило российским регионам из резервного фонда почти 1,23 миллиарда рублей.

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