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Происшествия14 октября 2022 12:59

На Ново-Астраханском шоссе произошла массовая авария

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 14 октября, на Ново-Астраханском шоссе в Саратове произошла массовая авария. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 12.35 напротив дома № 63 на Ново-Астраханском шоссе. 26-летний парень на «Приоре» врезался в автомобиль Hyundai.

Водитель «Приоры» попал в больницу.

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