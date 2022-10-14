На Ново-Астраханском шоссе произошла массовая авария

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 14 октября, на Ново-Астраханском шоссе в Саратове произошла массовая авария. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 12.35 напротив дома № 63 на Ново-Астраханском шоссе. 26-летний парень на «Приоре» врезался в автомобиль Hyundai.

Водитель «Приоры» попал в больницу.

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